Londra: risultato positivo per London Stock Exchange Group
(Teleborsa) - Bene la società che gestisce la Borsa di Londra, con un rialzo del 3,75%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di London Stock Exchange Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di London Stock Exchange Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 84,27 sterline con tetto rappresentato dall'area 87,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 82,11.

