Londra: risultato positivo per London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Bene la società che gestisce la Borsa di Londra
, con un rialzo del 3,75%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di London Stock Exchange Group
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di London Stock Exchange Group
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 84,27 sterline con tetto rappresentato dall'area 87,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 82,11.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)