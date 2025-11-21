Madrid: movimento negativo per ACS

Actividades de Construccion y Servicios

Ibex 35

società di costruzioni spagnola

indice azionario della Borsa di Madrid

ACS

(Teleborsa) - Rosso per, che sta segnando un calo del 2,68%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,06%, rispetto a -4,5% dell').Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 76,68 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 75,88. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 77,48.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)