Madrid: movimento negativo per ACS

(Teleborsa) - Rosso per Actividades de Construccion y Servicios, che sta segnando un calo del 2,68%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che la società di costruzioni spagnola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,06%, rispetto a -4,5% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Le implicazioni di breve periodo di ACS sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 76,68 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 75,88. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 77,48.

