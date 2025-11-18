Milano
17:35
42.839
-2,12%
Nasdaq
18:45
24.607
-0,78%
Dow Jones
18:45
46.177
-0,89%
Londra
17:35
9.552
-1,27%
Francoforte
17:35
23.181
-1,74%
Martedì 18 Novembre 2025, ore 19.01
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione del 2,14%
Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione del 2,14%
Ibex 35 termina gli scambi a 15.827 Euro
In breve
,
Finanza
18 novembre 2025 - 17.53
Si è mossa in territorio negativo Madrid, in ribasso del 2,14%, archiviando la giornata a 15.827 Euro.
Argomenti trattati
Madrid
(94)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-2,14%
