Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:45
24.607 -0,78%
Dow Jones 18:45
46.177 -0,89%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione del 2,14%

Ibex 35 termina gli scambi a 15.827 Euro

Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione del 2,14%
Si è mossa in territorio negativo Madrid, in ribasso del 2,14%, archiviando la giornata a 15.827 Euro.
