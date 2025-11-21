Milano 10:24
42.695 -0,52%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:24
9.483 -0,47%
Francoforte 10:24
23.124 -0,67%

Madrid: performance negativa per Indra

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Indra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 46,95 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 45,71. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 44,97.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
