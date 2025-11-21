Madrid: scambi negativi per Solaria

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, con una flessione dell'1,95%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Solaria
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Solaria
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 17,53 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,07. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 17,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)