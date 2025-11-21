Milano 10:24
42.695 -0,52%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:24
9.483 -0,47%
Francoforte 10:24
23.124 -0,67%

Madrid: scambi negativi per Solaria

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, con una flessione dell'1,95%.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Solaria rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Solaria è in rafforzamento con area di resistenza vista a 17,53 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,07. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 17,99.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
