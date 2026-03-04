Wall Street si muove in territorio positivo nonostante escalation in Medio Oriente, focus su dati macro

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones
, che avanza a 48.773 punti, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
guadagna lo 0,85% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 6.875 punti.
Balza in alto il Nasdaq 100
(+1,66%); con analoga direzione, positivo l'S&P 100
(+0,92%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo secondari
(+2,03%), informatica
(+1,60%) e telecomunicazioni
(+0,67%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia
, che riporta una flessione di -0,96%.
Wall Street trainata dai solidi dati sul mercato del lavoro
e dalle indiscrezioni su una possibile tregua
in Medio Oriente
.
Il conflitto, giunto al quinto giorno, ha visto intensi raid americani e israeliani che hanno degradato significativamente le difese aeree e la marina iraniana. Nonostante l'amministrazione Trump
preveda un'operazione di circa cinque settimane, il sentiment del mercato è stato risollevato da un report del New York Times secondo cui funzionari iraniani avrebbero contattato la CIA per discutere i termini di una fine delle ostilità. Sebbene l'Iran
abbia ufficialmente smentito, la notizia ha frenato la corsa dei prezzi energetici
: il Brent scende a 80,88 dollari, dopo un rally settimanale del 12%.
Sul fronte macroeconomico
, i dati ADP hanno mostrato un balzo di 63.000 posti nel settore privato a febbraio, il miglior risultato da luglio 2025. La crescita è stata trainata dai servizi sanitari e dall'istruzione.
Tuttavia, i timori che il conflitto possa alimentare l'inflazione
attraverso i prezzi del petrolio
hanno spinto i trader a riconsiderare i tagli dei tassi
: secondo il CME FedWatch, il mercato non prevede variazioni al costo del denaro almeno fino a luglio.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Amazon
(+3,31%), IBM
(+1,79%), Caterpillar
(+1,71%) e Nvidia
(+1,67%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Chevron
, che continua la seduta con -1,59%.
Deludente Procter & Gamble
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Coca Cola
, che mostra un piccolo decremento dell'1,39%.
Discesa modesta per Nike
, che cede un piccolo -0,82%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, MicroStrategy Incorporated
(+10,60%), Ross Stores
(+7,69%), AppLovin
(+7,65%) e Seagate Technology
(+7,59%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Baker Hughes Company
, che ottiene -2,59%.
Sotto pressione Keurig Dr Pepper
, con un forte ribasso dell'1,61%.
Pensosa Diamondback Energy
, con un calo frazionale dell'1,33%.
Tentenna Axon Enterprise
, con un modesto ribasso dell'1,16%.