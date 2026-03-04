Wall Street si muove in territorio positivo nonostante escalation in Medio Oriente, focus su dati macro

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 48.773 punti, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,85% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 6.875 punti.Balza in alto il(+1,66%); con analoga direzione, positivo l'(+0,92%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,03%),(+1,60%) e(+0,67%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,96%.Wall Street trainata dai solidi dati sule dalle indiscrezioni su una possibileinIl conflitto, giunto al quinto giorno, ha visto intensi raid americani e israeliani che hanno degradato significativamente le difese aeree e la marina iraniana. Nonostante l'preveda un'operazione di circa cinque settimane, il sentiment del mercato è stato risollevato da un report del New York Times secondo cui funzionari iraniani avrebbero contattato la CIA per discutere i termini di una fine delle ostilità. Sebbene l'abbia ufficialmente smentito, la notizia ha frenato la corsa dei: il Brent scende a 80,88 dollari, dopo un rally settimanale del 12%.Sul, i dati ADP hanno mostrato un balzo di 63.000 posti nel settore privato a febbraio, il miglior risultato da luglio 2025. La crescita è stata trainata dai servizi sanitari e dall'istruzione.Tuttavia, i timori che il conflitto possa alimentare l'attraverso ihanno spinto i trader a riconsiderare i tagli dei: secondo il CME FedWatch, il mercato non prevede variazioni al costo del denaro almeno fino a luglio.Al top tra i(+3,31%),(+1,79%),(+1,71%) e(+1,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,59%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,39%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,82%.(+10,60%),(+7,69%),(+7,65%) e(+7,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,59%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,61%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,33%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,16%.