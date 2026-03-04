Milano 17:35
Wall Street si muove in territorio positivo nonostante escalation in Medio Oriente, focus su dati macro

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 48.773 punti, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500 guadagna lo 0,85% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 6.875 punti.

Balza in alto il Nasdaq 100 (+1,66%); con analoga direzione, positivo l'S&P 100 (+0,92%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+2,03%), informatica (+1,60%) e telecomunicazioni (+0,67%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -0,96%.

Wall Street trainata dai solidi dati sul mercato del lavoro e dalle indiscrezioni su una possibile tregua in Medio Oriente.

Il conflitto, giunto al quinto giorno, ha visto intensi raid americani e israeliani che hanno degradato significativamente le difese aeree e la marina iraniana. Nonostante l'amministrazione Trump preveda un'operazione di circa cinque settimane, il sentiment del mercato è stato risollevato da un report del New York Times secondo cui funzionari iraniani avrebbero contattato la CIA per discutere i termini di una fine delle ostilità. Sebbene l'Iran abbia ufficialmente smentito, la notizia ha frenato la corsa dei prezzi energetici: il Brent scende a 80,88 dollari, dopo un rally settimanale del 12%.

Sul fronte macroeconomico, i dati ADP hanno mostrato un balzo di 63.000 posti nel settore privato a febbraio, il miglior risultato da luglio 2025. La crescita è stata trainata dai servizi sanitari e dall'istruzione.

Tuttavia, i timori che il conflitto possa alimentare l'inflazione attraverso i prezzi del petrolio hanno spinto i trader a riconsiderare i tagli dei tassi: secondo il CME FedWatch, il mercato non prevede variazioni al costo del denaro almeno fino a luglio.
Al top tra i giganti di Wall Street, Amazon (+3,31%), IBM (+1,79%), Caterpillar (+1,71%) e Nvidia (+1,67%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Chevron, che continua la seduta con -1,59%.

Deludente Procter & Gamble, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Coca Cola, che mostra un piccolo decremento dell'1,39%.

Discesa modesta per Nike, che cede un piccolo -0,82%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, MicroStrategy Incorporated (+10,60%), Ross Stores (+7,69%), AppLovin (+7,65%) e Seagate Technology (+7,59%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Baker Hughes Company, che ottiene -2,59%.

Sotto pressione Keurig Dr Pepper, con un forte ribasso dell'1,61%.

Pensosa Diamondback Energy, con un calo frazionale dell'1,33%.

Tentenna Axon Enterprise, con un modesto ribasso dell'1,16%.
