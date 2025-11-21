Piazza Affari: in calo Buzzi

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società attiva nel settore del cemento
, in flessione dell'1,94% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Buzzi
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,07%, rispetto a -4,84% del principale indice della Borsa di Milano
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 51,23 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 49,75. L'equilibrata forza rialzista di Buzzi
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 52,71.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)