Milano 13:54
42.717 -0,47%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:54
9.517 -0,12%
Francoforte 13:54
23.193 -0,37%

Piazza Affari: in calo Buzzi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo Buzzi
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società attiva nel settore del cemento, in flessione dell'1,94% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Buzzi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,07%, rispetto a -4,84% del principale indice della Borsa di Milano).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 51,23 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 49,75. L'equilibrata forza rialzista di Buzzi è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 52,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```