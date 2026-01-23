Milano
Venerdì 23 Gennaio 2026, ore 11.04
Unione Europea, PMI composito in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
23 gennaio 2026 - 10.05
Unione Europea,
PMI composito in gennaio pari a 51,5 punti
, invariato rispetto al precedente (la previsione era 51,6 punti).
