ITASolidale avvia la quinta edizione del bando “Energie di Comunità” contro la solitudine giovanile

(Teleborsa) - Riparte "Energie di Comunità
", il bando promosso da ITASolidale ETS
, organizzazione non profit nata su iniziativa di ITAS Mutua
, dell’Associazione Gruppo Agenti ITAS
e del Comitato per la solidarietà dei dipendenti ITAS
per dare sostegno ad iniziative ad alto impatto sociale, favorendo la crescita e la diffusione della solidarietà in tutt’Italia.
Giunto alla quinta edizione,
il bando sostiene attraverso la modalità del co-finaziamento progetti promossi da enti del Terzo Settore
. L’obiettivo del bando di quest’anno è contrastare la solitudine e il ritiro sociale dei giovan
i, con un’attenzione particolare alle forme di isolamento come il fenomeno degli hikikomori. L’obiettivo è favorire la ricostruzione dei legami sociali, restituire fiducia nella comunità e promuovere il benessere relazionale e psico-sociale delle nuove generazioni
, includendo anche i giovani in situazioni di rischio o non ancora diagnosticati.
Le candidature sono aperte fino alle ore 12.00 del 9 gennaio 2026.
I progetti dovranno essere caricati sul network dedicato di Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, per poter accedere all’opportunità di cofinanziamento da parte di ITASolidale. Il cofinanziamento scatterà non appena ogni campagna avrà raggiunto il 50% dell’obiettivo economico previsto
. ITASolidale ha stanziato un plafond complessivo di 40.000 euro
, con un massimo di 5.000 euro per singolo progetto.
I progetti selezionati riceveranno inoltre il supporto diretto di un campaign manager di Produzioni dal Basso
, che accompagnerà ogni realtà nelle fasi di ideazione, revisione e lancio della campagna. Il percorso di accompagnamento comprende un webinar introduttivo
; una call individuale di approfondimento
; revisione personalizzata della bozza di campagna
; un webinar di follow-up
e assistenza via e-mail durante tutto il processo.
A tal proposito, lunedì 17 novembre alle ore 16:00
, il bando verrà presentato ufficialmente attraverso un webinar live.
ITAS Mutua sostiene gli enti del Terzo Settore anche tramite ITAS Academy
, un programma formativo per il non profit inaugurato su Attiviamo Energie Positive, la piattaforma di Produzioni dal Basso dedicata alla formazione.
Il bando è rivolto a organizzazioni del Terzo Settore che promuovono iniziative di inclusione e sostegno a giovani in condizioni di fragilità sociale.
Tutti i progetti candidati saranno esaminati da una commissione dedicata di ITASolidale, che selezionerà le proposte più meritevoli e coerenti con gli obiettivi del bando. I progetti approvati potranno quindi avviare la propria campagna di crowdfunding e accedere al cofinanziamento.