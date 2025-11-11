ITASolidale avvia la quinta edizione del bando “Energie di Comunità” contro la solitudine giovanile

(Teleborsa) - Riparte "", il bando, organizzazione, dell’e delper dare sostegno ad iniziative ad alto impatto sociale, favorendo la crescita e la diffusione della solidarietà in tutt’Italia.Giunto allail bando sostiene attraverso la. L’obiettivo del bando di quest’anno èi, con un’attenzione particolare alle forme di isolamento come il fenomeno degli hikikomori. L’obiettivo è, includendo anche i giovani in situazioni di rischio o non ancora diagnosticati.LeI progetti dovranno essere caricati sul network dedicato di Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, per poter accedere all’opportunità di cofinanziamento da parte di ITASolidale. Il. ITASolidale ha stanziato un, con unI progetti selezionati riceveranno inoltre il, che accompagnerà ogni realtà nelle fasi di ideazione, revisione e lancio della campagna. Il percorso di accompagnamento comprende un; una; unA tal proposito,, il bando verrà presentato ufficialmente attraverso un webinar live.ITAS Mutua sostiene gli enti del Terzo Settore anche tramite, un programma formativo per il non profit inaugurato su Attiviamo Energie Positive, la piattaforma di Produzioni dal Basso dedicata alla formazione.Il bando èTutti i progetti candidati saranno esaminati da una commissione dedicata di ITASolidale, che selezionerà le proposte più meritevoli e coerenti con gli obiettivi del bando. I progetti approvati potranno quindi avviare la propria campagna di crowdfunding e accedere al cofinanziamento.