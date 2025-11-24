Milano 17:35
BNL BNP Paribas: tavola rotonda a Bari con imprenditori e associazioni

su innovazione, talento e impresa, il 4 dicembre

Economia
(Teleborsa) - “Il futuro parte dal Sud” è il focus della tavola rotonda che BNL BNP Paribas ha organizzato a Bari, giovedì 4 dicembre dalle 10, presso la sede della Città Metropolitana.

L’incontro, che sarà aperto dall’intervento dell’AD della Banca Elena Goitini, è parte del roadshow che l’istituto sta portando da Nord a Sud per parlare di attualità economica, sociale e geopolitica con rappresentanti del mondo imprenditoriale territoriale, delle associazioni e dell’Accademia; uno sguardo dal locale al mondo.
