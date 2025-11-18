Milano 13:32
42.977 -1,81%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:32
9.542 -1,38%
Francoforte 13:32
23.258 -1,41%

Parigi: andamento negativo per BNP Paribas
Si muove verso il basso la banca francese, con una flessione del 2,71%.
