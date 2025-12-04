BNL BNP Paribas a Bari. "Il futuro parte dal Sud tra innovazione e talento"

(Teleborsa) - Si chiude con Bari ilche sta portando la Banca, da Nord a Sud, in un percorso di confronto e dialogo su economia, imprese, innovazione, lavoro e geopolitica, con clienti, stakeholder, rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle associazioni, delle università e della Società. Cinque tappe (Roma, Parma, Verona, Bergamo e oggi Bari) per il 2025, mentre lo scorso anno sono state 4 le città toccate: Bologna, Padova, Napoli e Milano; per un totale di oltre 2000 ospiti e più di 50 relatori.Presso il Palazzo della Provincia, sede della Città Metropolitana di Bari, si parla di connessioni tra talento, ricerca e impresa, di opportunità nell'ambito della transizione digitale e ambientale, della capacità del Sud di attrarre risorse, competenze e progettualità."Il Sud – ha detto– è terra di eccellenze, imprenditorialità, innovazione e visione. Il panel di oggi è la più concreta espressione di quanta forza e valore ci siano nel mondo delle imprese, delle associazioni, dell'Accademia e della Società sul territorio pugliese. Abbiamo toccato diverse città in tutta Italia e ogni tappa ci ha restituito sia la razionalità nell'analisi dei rischi e dei contesti, sia la reattività e il coraggio di progettare ogni giorno il futuro. È con questa consapevolezza che, come Banca e Gruppo, continuiamo a sostenere l'economia reale, accompagnando famiglie e imprese. Proseguiremo in questo viaggio tra i distretti produttivi, ambasciatori del nostro Paese nel mondo"."Innovazione, futuro, impresa e talento – ha dichiarato– sono le parole che ispirano e guidano la tavola rotonda di oggi a Bari, seconda tappa nel Mezzogiorno del nostro roadshow. Sono concetti che non solo rappresentano leve di sviluppo moderno, capace di intercettare le trasformazioni del nostro mondo; ma sono anche fattori di consapevolezza per una Regione che ha risorse e capacità per essere sempre più protagonista dell'economia nazionale e internazionale, oggi e domani"."Chiudiamo a Bari il nostro tour 2025, pronti a ripartire nel nuovo anno – ha sottolineato–. È stato un viaggio intenso ma entusiasmante, ricco di spunti. Abbiamo ribadito la nostra presenza attiva sui territori, affiancando questo roadshow agli incontri e alla relazione quotidiana che abbiamo con i clienti. Ascoltare il mondo delle imprese, delle associazioni, dell'Università e della Società significa rinnovare connessioni, alimentare il senso di comunità, condividere visioni e strategie. Anche questo, per noi, è essere banca"."I numeri di questa Regione – ha detto– raccontano la propensione verso l'innovazione e un modo di fare impresa declinato in strategia e progetti che parlano di futuro. Qui a Bari ci confrontiamo con realtà aziendali che si sono affermate nel mondo con la forza della qualità dei loro prodotti e con il valore aggiunto dell'innovazione continua. Come Banca e come Gruppo attivo sia in Italia sia nel mondo, accompagniamo questi valori con team di specialisti e attraverso una piattaforma di soluzioni finanziarie e consulenza".