Parigi: si concentrano le vendite su BNP Paribas

banca francese

BNP Paribas

CAC40

Istituto d'oltralpe

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento dell'1,93%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo scenario dell'che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 66,55 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 67,58. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 66,12.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)