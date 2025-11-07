Milano 17:07
42.928 -0,33%
Nasdaq 17:07
24.718 -1,64%
Dow Jones 17:07
46.684 -0,49%
Londra 17:07
9.682 -0,56%
Francoforte 17:07
23.558 -0,74%

Borsa: Milano in flessione dello 0,29% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 42.943,67 punti

Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,29% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 42.943,67 punti.
