Milano 13:49
42.769 -0,70%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 13:49
9.659 -0,78%
Francoforte 13:49
23.501 -0,98%

Borsa: Milano in flessione dello 0,49% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta a 42.859,08 punti

Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,49% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 42.859,08 punti.
