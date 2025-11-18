Amundi, con nuovo piano strategico punta a generare oltre 300 miliardi di euro di raccolta netta entro il 2028

(Teleborsa) - Amundi
, leader europeo nella gestione patrimoniale, ha alzato il velo sul piano strategico 2025-2028
"Invest for the Future", che si focalizza su crescita, diversificazione, innovazione, efficienza e investimenti selettivi.
Amundi si concentrerà su sei priorità strategiche
, generando collettivamente oltre 300 miliardi di euro di raccolta netta
entro il 2028.
Anzitutto, accelerare la diversificazione della clientela
, concentrandosi sui segmenti ad alto potenziale, con soluzioni pensionistiche (che potranno generare oltre 100 miliardi di euro di raccolta netta entro il 2028) e distribuzione digitale (obiettivo di far crescere i clienti digitali del 50% entro il 2028).
In secondo luogo, ampliare la portata geografica
per catturare la crescita in Asia (obiettivo acquisire oltre 150 miliardi di euro di afflussi netti in Asia entro il 2028), Europa (con particolare attenzione a Regno Unito, Germania, Benelux e Paesi nordici) e nelle regioni ad alto potenziale (Medio Oriente, America Latina e Africa).
Terza priorità strategica è quella di promuovere l'innovazione nelle soluzioni
investendo in asset attivi, passivi e privati
. Nel private, in particolare, Amundi vuole cogliere la crescita derivante dalla crescente partecipazione degli investitori retail attraverso maggiori sinergie con Credit Agricole e un'offerta rafforzata anche a seguito della nuova partnership con ICG
.
Fra le altre priorità strategiche, Amundi intende attivare la roadmap tecnologica
per diventare la soluzione preferita in Europa e Asia, ottimizzare il modello operativo
per garantire efficienza e reindirizzare le risorse verso aree di crescita e investire per la creazione di valore
. Per questo ultimo punto Amundi punta a investire 800 milioni di euro in iniziative di crescita organica
nell'arco del piano nelle aree prioritarie. Amundi vede spazio anche per opportunità di crescita esterna
: le opportunità devono generare crescita, con un rischio di esecuzione gestibile e un ritorno sull'investimento di almeno il 10% entro 3 anni
.
La roadmap strategica del Gruppo si traduce nei seguenti obiettivi finanziari
:
- Generare 300 miliardi di euro di flussi netti cumulati nei nostri pilastri di crescita strategica nel periodo;
- Utile per azione superiore a 7 euro nel 2028 in tutti gli scenari di mercato, valutari e di accordi di distribuzione UniCredit;
- Rapporto costi/ricavi inferiore al 56% nel periodo;
- Focus continuo sul modello operativo e organizzativo, basato sull'intelligenza artificiale e sul digitale;
- Aumento degli investimenti organici in aree di crescita strategica;
- Impegno a restituire agli azionisti il ??capitale in eccesso residuo del ciclo strategico 2025 tramite riacquisto di azioni proprie;
- Impegno a raggiungere un rapporto di distribuzione di almeno il 65% per il periodo 2025-28;
- Continuare a ricercare opportunità di crescita esterna, che rafforzino e diversifichino le attività;
- Mantenere un livello di capitale adeguato per le opportunità di M&A e flessibilità per restituire il capitale in eccesso agli azionisti in assenza di tali opportunità che soddisfino rigorosi criteri aziendali e finanziari.