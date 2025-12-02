Ambu chiude l’anno fiscale in forte crescita e lancia il nuovo piano "Zoom Ahead"

(Teleborsa) - Ambu
, azienda danese di dispositivi medici quotata a Copenaghen, prosegue il proprio percorso di espansione registrando una crescita organica del +13,1% e un fatturato annuo oltre 808 milioni di euro
. Trainano i risultati il Nord America (+13,8%) e l’Europa (+13,3%), confermando le previsioni di ricavi
in aumento tra il +12% e +14% e un EBIT margin compreso tra 13% e 15%.
Un contributo determinante arriva dall’endoscopia monouso
, segmento in cui Ambu detiene la leadership mondiale in pneumologia, urologia, otorinolaringoiatria e gastroenterologia. Il settore rappresenta oggi solo il 3–4% del mercato globale, ma è atteso crescere oltre il 20% annuo grazie all’aumento delle procedure e al progressivo abbandono delle tecnologie riutilizzabili.
Accanto ai risultati, Ambu presenta il nuovo piano strategico "Zoom Ahead
", costruito su quattro pilastri: focus commerciale orientato al cliente, innovazione, piattaforma aziendale scalabile, persone e cultura. L’azienda punta a soluzioni sempre più integrate e digitali, capaci di migliorare efficienza clinica ed esiti per i pazienti.
Ambu estende inoltre gli obiettivi finanziari al 2029/2030, fissando un CAGR dei ricavi organici tra l’11% e il 13%. "Entriamo in una nuova era di crescita accelerata", commenta la CEO Britt Meelby Jensen
, sottolineando l’ambizione di raggiungere la leadership globale nell’endoscopia monouso.(Foto: © Ambu A/S)