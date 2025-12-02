Ambu chiude l’anno fiscale in forte crescita e lancia il nuovo piano "Zoom Ahead"

(Teleborsa) -, azienda danese di dispositivi medici quotata a Copenaghen, prosegue il proprio percorso di espansione registrando una crescita organica del +13,1% e un fatturato annuo oltre. Trainano i risultati il Nord America (+13,8%) e l’Europa (+13,3%), confermando le previsioni diin aumento tra il +12% e +14% e un EBIT margin compreso tra 13% e 15%.Un contributo determinante arriva dall’, segmento in cui Ambu detiene la leadership mondiale in pneumologia, urologia, otorinolaringoiatria e gastroenterologia. Il settore rappresenta oggi solo il 3–4% del mercato globale, ma è atteso crescere oltre il 20% annuo grazie all’aumento delle procedure e al progressivo abbandono delle tecnologie riutilizzabili.Accanto ai risultati, Ambu presenta il nuovo piano strategico "", costruito su quattro pilastri: focus commerciale orientato al cliente, innovazione, piattaforma aziendale scalabile, persone e cultura. L’azienda punta a soluzioni sempre più integrate e digitali, capaci di migliorare efficienza clinica ed esiti per i pazienti.Ambu estende inoltre gli obiettivi finanziari al 2029/2030, fissando un CAGR dei ricavi organici tra l’11% e il 13%. "Entriamo in una nuova era di crescita accelerata", commenta la CEO, sottolineando l’ambizione di raggiungere la leadership globale nell’endoscopia monouso.