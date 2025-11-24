Francoforte: andamento sostenuto per Flatexdegiro

Milano 13:33
42.291 -0,87%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:33
9.562 +0,23%
Francoforte 13:32
23.231 +0,60%

(Teleborsa) - Balza in avanti Flatexdegiro, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,18%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Flatexdegiro rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 30,5 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 31,24. Il peggioramento di Flatexdegiro è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 30,08.

