Francoforte: andamento sostenuto per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Balza in avanti Flatexdegiro
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,18%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Flatexdegiro
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 30,5 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 31,24. Il peggioramento di Flatexdegiro
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 30,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)