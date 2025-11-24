Francoforte: brillante l'andamento di Aurubis

(Teleborsa) - Avanza il produttore tedesco di rame
, che guadagna bene, con una variazione del 2,08%.
Il trend di Aurubis
mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la big europea del rame
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 107,3 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 108,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 106,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)