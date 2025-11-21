Eventi e scadenze del 21 novembre 2025

Venerdì 21/11/2025

(Teleborsa) -- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- L'evento annuale, organizzato da Confindustria avrà come tema "Raccontare l'intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse", per un approfondimento sui valori e sulle pratiche della cultura d'impresa, con iniziative, convegni, incontri e workshop- 11ª edizione della Genova Smart Week, la piattaforma di confronto su trasformazione urbana, sostenibilità e digitalizzazione promossa dal Comune di Genova e dall'Associazione Genova Smart City contraddistinta dal titolo "A new vision for urban living"- Milano LUISS Hub - La 6ª edizione del Summit di Italian Insurtech Association, dal titolo "Insurance Inclusion" si concentrerà sull'innovazione assicurativa nazionale. Evento di riferimento per i player assicurativi e non solo, ogni anno riunisce oltre 1.500 professionisti, 150 speaker, oltre 30 CEOs e rappresentanti di Istituzioni, Compagnie, Banche, Startup, grandi distributori, investitori e aziende tech- Il 4° Forum Ministeriale Indo-Pacifico si svolge a Bruxelles, guidato dall'Alto Rappresentante UE, Kaja Kallas. L'incontro punta a rafforzare la cooperazione tra UE e paesi Indo-Pacifico per un futuro stabile e conforme alle regole internazionali.- Scadenza Futures su azioni e Opzioni- Regina Palace Hotel (VB) - Nuova edizione del Forum annuale di Stresa che riunirà esponenti di primo piano delle Istituzioni, della politica, dell'economia e della cultura. Interverranno, tra gli altri, Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea), Marco Minniti (Presidente Fondazione Med-Or), Michele Vietti (Presidente della Fondazione Iniziativa Europa) e i ministri Guido Crosetto e Carlo Nordio- Spagna - Scope pubblica la revisione del merito di credito- Rapporto sulla stabilità finanziaria- Italia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:00 -- Andria (BT)- Sopralluogo del vicepremier e ministro Matteo Salvini per i lavori di costruzione delle tre stazioni di Andria (centro/nord/sud) e lavori di interramento10:00 -- Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte - All'evento di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del mondo industriale e finanziario, esperti e protagonisti della comunicazione economica. Tra gli interventi, il Presidente e il DG di CONAI, il Sottosegretario Freni, l'AD di McDonald’s Italia, i presidenti di Lavazza, COOP e Federacciai e il ministro Foti13:30 -- Venezia - Il vicepremier e ministro Matteo Salvini sarà alla 19ª Mostra Internazionale di Architettura - La Biennale di Venezia dal titolo: "Le IntelliGens al servizio del patrimonio" - Corderie dell'Arsenale- Comunicazione BOT- CDA: 3Q 2025- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31.12.2024