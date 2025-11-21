Eventi e scadenze del 21 novembre 2025

(Teleborsa) -
Venerdì 21/11/2025 Appuntamenti
: COP30 - UN Climate Change Conference
- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale (da lunedì 10/11/2025 a venerdì 21/11/2025) XXIV Settimana della Cultura d'Impresa
- L'evento annuale, organizzato da Confindustria avrà come tema "Raccontare l'intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse", per un approfondimento sui valori e sulle pratiche della cultura d'impresa, con iniziative, convegni, incontri e workshop (da venerdì 14/11/2025 a venerdì 28/11/2025) Genova Smart Week
- 11ª edizione della Genova Smart Week, la piattaforma di confronto su trasformazione urbana, sostenibilità e digitalizzazione promossa dal Comune di Genova e dall'Associazione Genova Smart City contraddistinta dal titolo "A new vision for urban living" (da lunedì 17/11/2025 a domenica 23/11/2025) IIA - Italian Insurtech Summit 2025
- Milano LUISS Hub - La 6ª edizione del Summit di Italian Insurtech Association, dal titolo "Insurance Inclusion" si concentrerà sull'innovazione assicurativa nazionale. Evento di riferimento per i player assicurativi e non solo, ogni anno riunisce oltre 1.500 professionisti, 150 speaker, oltre 30 CEOs e rappresentanti di Istituzioni, Compagnie, Banche, Startup, grandi distributori, investitori e aziende tech (da giovedì 20/11/2025 a venerdì 21/11/2025) 4° Forum ministeriale UE-ASEAN
- Il 4° Forum Ministeriale Indo-Pacifico si svolge a Bruxelles, guidato dall'Alto Rappresentante UE, Kaja Kallas. L'incontro punta a rafforzare la cooperazione tra UE e paesi Indo-Pacifico per un futuro stabile e conforme alle regole internazionali. (da giovedì 20/11/2025 a venerdì 21/11/2025) Scadenze tecniche
- Scadenza Futures su azioni e Opzioni Forum - "Lo tsunami d’oltreoceano, discontinuità e scenari d’Occidente"
- Regina Palace Hotel (VB) - Nuova edizione del Forum annuale di Stresa che riunirà esponenti di primo piano delle Istituzioni, della politica, dell'economia e della cultura. Interverranno, tra gli altri, Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea), Marco Minniti (Presidente Fondazione Med-Or), Michele Vietti (Presidente della Fondazione Iniziativa Europa) e i ministri Guido Crosetto e Carlo Nordio (da venerdì 21/11/2025 a sabato 22/11/2025) Rating sovrano
- Spagna - Scope pubblica la revisione del merito di credito Banca d'Italia
- Rapporto sulla stabilità finanziaria Rating sovrano
- Italia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito
08:00 - Economia - Gran Bretagna
- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna
09:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini ad Andria
- Andria (BT)- Sopralluogo del vicepremier e ministro Matteo Salvini per i lavori di costruzione delle tre stazioni di Andria (centro/nord/sud) e lavori di interramento
10:00 - CONAI - "Il futuro della sostenibilità tra sfide emergenti e transizione competitiva"
- Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte - All'evento di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del mondo industriale e finanziario, esperti e protagonisti della comunicazione economica. Tra gli interventi, il Presidente e il DG di CONAI, il Sottosegretario Freni, l'AD di McDonald’s Italia, i presidenti di Lavazza, COOP e Federacciai e il ministro Foti
13:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini a Venezia
- Venezia - Il vicepremier e ministro Matteo Salvini sarà alla 19ª Mostra Internazionale di Architettura - La Biennale di Venezia dal titolo: "Le IntelliGens al servizio del patrimonio" - Corderie dell'Arsenale Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione BOT Aziende
: Dhh
- CDA: 3Q 2025 Zucchi
- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31.12.2024(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))