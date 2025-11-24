Londra: andamento rialzista per Fresnillo

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale dell'argento
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,27%.
Il trend di Fresnillo
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario tecnico di Fresnillo
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 23,13 sterline con area di resistenza individuata a quota 23,66. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 22,83.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)