Londra: positiva la giornata per Standard Chartered

(Teleborsa) - Bene il gruppo bancario con sede a Londra
, con un rialzo del 3,30%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Standard Chartered
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,09%, rispetto a -1,13% del principale indice della Borsa di Londra
).
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 16,22 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 15,93. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 15,75.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)