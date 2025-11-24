Madrid: andamento sostenuto per ACS

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Actividades de Construccion y Servicios
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.
L'andamento della società di costruzioni spagnola
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di breve periodo di ACS
evidenzia un declino dei corsi verso area 72,97 Euro con prima area di resistenza vista a 74,22. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 72,23.
