Milano 13:39
42.274 -0,91%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:39
9.559 +0,21%
Francoforte 13:39
23.220 +0,56%

Madrid: andamento sostenuto per ACS

Migliori e peggiori
Madrid: andamento sostenuto per ACS
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Actividades de Construccion y Servicios, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.

L'andamento della società di costruzioni spagnola nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo di ACS evidenzia un declino dei corsi verso area 72,97 Euro con prima area di resistenza vista a 74,22. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 72,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```