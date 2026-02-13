Milano 17:35
45.431 -1,71%
Nasdaq 19:09
24.862 +0,71%
Dow Jones 19:09
49.668 +0,44%
Londra 17:35
10.446 +0,42%
Francoforte 17:35
24.915 +0,25%

New York: andamento rialzista per Caterpillar

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gigante delle macchine movimento terra, con una variazione percentuale del 2,92%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Caterpillar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,06%, rispetto a +1,52% dell'indice americano).


Tecnicamente, Caterpillar è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 793,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 757,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 830,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
