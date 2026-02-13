New York: andamento rialzista per Caterpillar

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gigante delle macchine movimento terra
, con una variazione percentuale del 2,92%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Caterpillar
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,06%, rispetto a +1,52% dell'indice americano
).
Tecnicamente, Caterpillar
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 793,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 757,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 830,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)