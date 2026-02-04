Bastogi, accordo preliminare per la cessione di Forumnet Holding a Live Nation

(Teleborsa) - Bastogi
ha sottoscritto un accordo preliminare per la cessione del 100% di Forumnet Holding
al gruppo internazionale Live Nation
.
Fanno capo a Forumnet Holding, direttamente e indirettamente, le partecipazioni in Forumnet (partecipata al 100%), Forum (partecipata al 100%) Carroponte (partecipata al 60% da Forumnet), Compagnia della Rancia (partecipata al 100% ) e Spettacoli Internazionali (partecipata al 100%).
Il prezzo di cessione muove da un enterprise value di 90 milioni
e sarà determinato nel suo esatto ammontare tenendo conto della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto al closing, previsto a partire dal 31 marzo 2026
.
Il Gruppo Forumnet è il principale operatore nazionale nella gestione e valorizzazione di impianti polifunzionali. Nasce nel 1990 con la costruzione dell’Unipol Forum di Assago e nel corso degli anni si sviluppa diventando leader in Italia nello spettacolo dal vivo e nella gestione di impianti polivalenti per lo sport, la musica e lo spettacolo. Dal 2003 il Gruppo produce anche contenuti attraverso la Compagnia della Rancia, punto di riferimento nella creazione e distribuzione di musical in lingua italiana. Il Gruppo Forumnet gestisce strutture di proprietà (Unipol Forum e Teatro Repower) e strutture in concessione
(Carroponte).
Nei primi nove mesi del 2025 il Gruppo ha consuntivato ricavi delle vendite per 21,4 milioni di euro (29,7 milioni su base dodici mesi al 31 dicembre 2024) e un margine operativo lordo di 10,3 milioni (12,8 su base annuale per l’esercizio 2024).