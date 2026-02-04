Bastogi, accordo preliminare per la cessione di Forumnet Holding a Live Nation

Bastogi

(Teleborsa) -ha sottoscritto un accordo preliminare per laal gruppo internazionaleFanno capo a Forumnet Holding, direttamente e indirettamente, le partecipazioni in Forumnet (partecipata al 100%), Forum (partecipata al 100%) Carroponte (partecipata al 60% da Forumnet), Compagnia della Rancia (partecipata al 100% ) e Spettacoli Internazionali (partecipata al 100%).Il prezzo di cessione muove da une sarà determinato nel suo esatto ammontare tenendo conto della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto alIl Gruppo Forumnet è il principale operatore nazionale nella gestione e valorizzazione di impianti polifunzionali. Nasce nel 1990 con la costruzione dell’Unipol Forum di Assago e nel corso degli anni si sviluppa diventando leader in Italia nello spettacolo dal vivo e nella gestione di impianti polivalenti per lo sport, la musica e lo spettacolo. Dal 2003 il Gruppo produce anche contenuti attraverso la Compagnia della Rancia, punto di riferimento nella creazione e distribuzione di musical in lingua italiana. Il Gruppo Forumnet gestisce strutture di proprietà (Unipol Forum e Teatro Repower) e strutture in concessione(Carroponte).Nei primi nove mesi del 2025 il Gruppo ha consuntivato ricavi delle vendite per 21,4 milioni di euro (29,7 milioni su base dodici mesi al 31 dicembre 2024) e un margine operativo lordo di 10,3 milioni (12,8 su base annuale per l’esercizio 2024).