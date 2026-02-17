Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:54
24.680 -0,21%
Dow Jones 17:54
49.564 +0,13%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Ascopiave

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore di gas, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ascopiave rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve della società energetica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,853 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,753. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,953.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
