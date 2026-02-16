Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ascopiave

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore di gas
, che mostra un decremento dell'1,87%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ascopiave
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società energetica
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,73 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,635. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,825.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)