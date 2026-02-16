Milano 17:35
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:35
10.474 +0,26%
Francoforte 17:35
24.801 -0,46%

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ascopiave
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore di gas, che mostra un decremento dell'1,87%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ascopiave più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve della società energetica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,73 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,635. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,825.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
