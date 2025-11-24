Piazza Affari: risultato positivo per Buzzi

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nel settore del cemento
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Buzzi
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Buzzi
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Buzzi
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 50,72 Euro con tetto rappresentato dall'area 51,42. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 50,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)