Milano 13:47
42.279 -0,90%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:47
9.563 +0,24%
Francoforte 13:46
23.217 +0,54%

Piazza Affari: risultato positivo per Buzzi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Buzzi
(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nel settore del cemento, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Buzzi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Buzzi rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di Buzzi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 50,72 Euro con tetto rappresentato dall'area 51,42. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 50,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```