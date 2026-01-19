Piazza Affari: calo per Saipem

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture
, che presenta una flessione del 2,19% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Saipem
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve della società ingegneristica italiana
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,699 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,657. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,741.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)