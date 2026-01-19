Piazza Affari: calo per Saipem

società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture

FTSE MIB

Saipem

società ingegneristica italiana

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,19% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,699 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,657. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,741.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)