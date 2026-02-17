Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 116,21 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana da lunedì 9 a domenica 15 febbraio, ilè stato di, in calo del 9,3% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il, che gestisce la borsa elettrica.di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,92 milioni di MWh (-2,3%), con laall'83,1%.si sono attestati tra 109,53 euro/MWh della Sicilia e 117,17 euro/MWh di Nord e Centro Nord.