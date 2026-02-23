Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 104,82 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana da lunedì 16 a domenica 22 febbraio, ilè stato di, in calo del 9,8% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il, che gestisce la borsa elettrica.di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa(-1,2%), con laall'83,5%.si sono attestati tra 89,74 euro/MWh della Sicilia e 108,16 euro/MWh di Nord e Centro Nord.