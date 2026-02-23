Milano 16:31
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 104,82 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana da lunedì 16 a domenica 22 febbraio, il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 104,82 euro/MWh, in calo del 9,8% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,87 milioni di MWh (-1,2%), con la liquidità all'83,5%.

I prezzi medi si sono attestati tra 89,74 euro/MWh della Sicilia e 108,16 euro/MWh di Nord e Centro Nord.
