Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 104,82 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana da lunedì 16 a domenica 22 febbraio, il prezzo medio dell'energia elettrica
è stato di 104,82 euro/MWh
, in calo del 9,8% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME)
, che gestisce la borsa elettrica.
I volumi
di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,87 milioni di MWh
(-1,2%), con la liquidità
all'83,5%.
I prezzi medi
si sono attestati tra 89,74 euro/MWh della Sicilia e 108,16 euro/MWh di Nord e Centro Nord.