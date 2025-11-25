Milano 24-nov
42.298 -0,85%
Nasdaq 24-nov
24.874 +2,62%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 24-nov
9.535 -0,05%
Francoforte 24-nov
23.239 0,00%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 25.716,5 punti

Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 25.716,5 in apertura.
