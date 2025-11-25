Milano 24-nov
42.298 -0,85%
Nasdaq 24-nov
24.874 +2,62%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 24-nov
9.535 -0,05%
Francoforte 24-nov
23.239 0,00%

Borsa: Seduta poco mossa per Tokyo, in crescita dello 0,70%

Il Nikkei 225 inizia le contrattazioni a 48.965,77 punti

In breve, Finanza
Modesto guadagno per il principale indice azionario giapponese, in progresso dello 0,70%, che esordisce a 48.965,77 punti.
