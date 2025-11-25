Milano
24-nov
42.298
-0,85%
Nasdaq
24-nov
24.874
+2,62%
Dow Jones
24-nov
46.448
+0,44%
Londra
24-nov
9.535
-0,05%
Francoforte
24-nov
23.239
0,00%
Martedì 25 Novembre 2025, ore 05.35
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta poco mossa per Tokyo, in crescita dello 0,70%
Borsa: Seduta poco mossa per Tokyo, in crescita dello 0,70%
Il Nikkei 225 inizia le contrattazioni a 48.965,77 punti
In breve
,
Finanza
25 novembre 2025 - 01.31
Modesto guadagno per il principale indice azionario giapponese, in progresso dello 0,70%, che esordisce a 48.965,77 punti.
Condividi
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto