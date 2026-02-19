Milano 18-feb
46.361 +1,30%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 18-feb
10.686 +1,23%
Francoforte 18-feb
25.278 +1,12%

Borsa: Seduta poco mossa per Tokyo, in crescita dello 0,65%

Il Nikkei 225 inizia le contrattazioni a 57.512,78 punti

In breve, Finanza
Modesto guadagno per il principale indice azionario giapponese, in progresso dello 0,65%, che esordisce a 57.512,78 punti.
