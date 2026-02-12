Milano 11-feb
46.511 -0,62%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 +1,14%
Francoforte 11-feb
24.856 -0,53%

Borsa: Seduta poco mossa per Tokyo, in crescita dello 0,56%

Il Nikkei 225 inizia le contrattazioni a 57.971,52 punti

Modesto guadagno per il principale indice azionario giapponese, in progresso dello 0,56%, che esordisce a 57.971,52 punti.
