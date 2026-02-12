Milano
Giovedì 12 Febbraio 2026, ore 02.38
Borsa: Seduta poco mossa per Tokyo, in crescita dello 0,56%
Il Nikkei 225 inizia le contrattazioni a 57.971,52 punti
Finanza
,
Finanza
12 febbraio 2026 - 01.31
Modesto guadagno per il principale indice azionario giapponese, in progresso dello 0,56%, che esordisce a 57.971,52 punti.
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto