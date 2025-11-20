Puglia ancora sotto la sufficienza in educazione finanziaria

(Teleborsa) - LaIl livello di preparazione nel territorio regionalelo stesso attribuito a Sud e Isole e sotto la media italiana (56) che, a sua volta, non raggiunge la sufficienza (60).Lo dicono ipromosso da, compagnia del, insieme acon la. Un’indagine che si propone di capire quanto gli italiani, regione per regione, sappiano di temi economici quali finanza e assicurazioni.I risultati regionali sono stati presentati oggi, giovedì 20 novembre, a Bari, nel "" lanciato dache quest’anno si rinnova con la partnership con, società specializzata diche sviluppa e valorizza il capitale umano, e con. Il Tour, un viaggio nella Penisola in 14 tappe, è pensato per migliorare l’educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, soprattutto giovani e donne., perché la diffusione di educazione finanziaria aiuta a ridurre le disuguaglianze sociali. A questo punta Alleanza Assicurazioni.Dall’Edufin Index 2025 emerge che, stesso valore attribuito anche a Sud e Isole. ComeBehavioural Index, o "indice del fare", relativo ai comportamenti nella gestione delle loro finanze, i pugliesi, con un punteggio di 57, si situano tra la media italiana (più alta di un punto, 58) e quella dei conterranei delle regioni meridionali e insulari (più bassa di un punto, 56). Sulla teoria, invece, ovvero sull’Awareness Index, "indice del sapere", cioè delle conoscenze in materia economico-finanziaria, i pugliesi, con un punteggio di 51, risultano meno preparati sia della media nazionale (51 vs. 54) sia degli altri abitanti di Sud e Isole (51 vs. 52).Si conferma, inoltre,. Il gender gap, in Puglia, si attesta sui 6 punti di distanza tra uomini e donne, in termini di preparazione finanziaria (51 le donne, 57 gli uomini): a livello nazionale il distacco è minore di poco (5 punti, anziché 6).Quanto all’alfabetizzazione dei giovani pugliesi tra i 18 e i 34 anni, il valore qui si allinea alla media italiana (53), dunque ancora lontano dalla sufficienza.Oltre a presentare i dati dell’Edufin Index, la tappa pugliese del "Tour dell’Educazione Finanziaria" è stata articolata inOgni tappa prevede due fasi distinte., un’occasione di dialogo con gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie. Gli esperti di Alleanza, affiancati dai divulgatori di FEduF la Fondazione per l’educazione finanziaria e il risparmio (ABI), guidano i ragazzi alla scoperta dei concetti fondamentali dell’educazione finanziaria, promuovendo al contempo la decostruzione degli stereotipi di genere.Nelmomenti di condivisione in collaborazione con Adecco e realizzati con Rame, una piattaforma media che cerca di aiutare le persone a migliorare la gestione delle proprie risorse finanziarie.sottolinea: "L’educazione finanziaria e assicurativa è una efficace leva per la diffusione di maggiore equità sociale e benessere, come certifica la nuova edizione di Edufin Index, confermando la necessità di intraprendere azioni concrete per migliorare il quadro complessivo che vede ancora una rilevante parte di popolazione al di sotto dei livelli di sufficienza. Noi siamo impegnati da anni su questo fronte, con il. Con questo tour vogliamo contribuire aefficace strumento di emancipazione, empowerment al femminile e tutela della persona in un Paese come il nostro in cui circa una violenza su tre tra quelle denunciate dalle donne è di natura economica"."L’Dal nostro Osservatorio emerge inoltre che il salary gender pay gap, a livello nazionale, si attesta ancora intorno al 22,5%. In questo contesto, la Puglia dimostra che c’è ancora molto da fare e siamo orgogliosi di contribuire affiancando Alleanza Assicurazioni nel Tour dell’Educazione Finanziaria", commenta. "Solo mettendo al centro competenze, consapevolezza ed empowerment possiamo compiere un passo concreto verso una maggiore inclusione sociale ed economica, quale leva strategica per il futuro. Investire nell’educazione finanziaria significa infatti offrire alle persone strumenti concreti per prendere decisioni informate, pianificare il proprio futuro, lavorativo e non, e partecipare attivamente alla vita economica del Paese. È solo attraverso una cittadinanza consapevole e competente che possiamo costruire una società più equa, resiliente e sostenibile".Dopo la Puglia, il. Proseguirà poi a Cagliari e Bologna.