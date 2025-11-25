Madrid: rosso per Acciona

(Teleborsa) - Rosso per la società elettrica spagnola
, che sta segnando un calo del 2,05%.
La tendenza ad una settimana di Acciona
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 165,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 170,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 164,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)