Madrid: rosso per Acciona

società elettrica spagnola

Acciona

Ibex 35

società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,05%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario tecnico dellamostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 165,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 170,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 164,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)