Madrid: rosso per Acciona

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la società elettrica spagnola, che sta segnando un calo del 2,05%.

La tendenza ad una settimana di Acciona è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario tecnico della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 165,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 170,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 164,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
