Madrid: performance negativa per Acciona
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società elettrica spagnola, con una flessione del 3,24%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acciona, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 204,5 Euro con primo supporto visto a 200,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 197,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
