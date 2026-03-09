Madrid: performance negativa per Acciona

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società elettrica spagnola
, con una flessione del 3,24%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acciona
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 204,5 Euro con primo supporto visto a 200,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 197,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)