Salvini: allargare rottamazione a chi ha accertamenti

(Teleborsa) -e stiamo lavorando con emendamenti della Lega per allargare ancora di più la platea, ad esempio per mettere l. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a Bari, a margine di un evento del suo partito in vista delle Regionali, e a chi gli domandava se sono ancora possibili modifiche ha risposto: "la liberazione di milioni di italiani, quasi 15 milioni, in ostaggio dell'Agenzia delle entrate per cartelle che partivano da 10 e nel tempo sono arrivate a 20-30-40-50 - ha ribadito -. Fare con questi italiani un patto di fiducia, un mutuo nove anni, con rate tutte uguali, senza tassa di ingresso e cancellando le sanzioni, consentirà a tanti di pagare e allo Stato di incassare"., so che Claudio Durigon sta lavorando su quello", ha detto ancora Salvini rispondendo a chi domandava se ci siano i margini per un intervento sulle pensioni attraverso gli emendamenti alla manovra.