Milano 16:40
42.702 +0,96%
Nasdaq 16:40
24.733 -0,57%
Dow Jones 16:40
46.729 +0,60%
Londra 16:40
9.600 +0,68%
Francoforte 16:40
23.438 +0,85%

Piazza Affari: andamento negativo per il comparto utility in Italia

Vendite diffuse sul settore utility italiano, che continua la giornata a 48.784,12 punti.
