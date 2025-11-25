Sesa, riepilogo sul buyback

Sesa

Sesa

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 17 ed il 21 novembre 2025 sono state, ad un prezzo medio unitario di euro 82,64096 per azione, per unpari aGli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti per il tramite dell'intermediario abilitato Intermonte SIM.Al 21 novembre, in seguito a tali operazioni, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene in portafoglio 189.296 azioni ordinarie proprie, pari all'1,2337523% dell'attuale capitale sociale.In Borsa, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,41%.