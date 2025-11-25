Milano 17:35
Sesa, riepilogo sul buyback

Azioni proprie, Finanza
Sesa, riepilogo sul buyback
(Teleborsa) - Sesa ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 17 ed il 21 novembre 2025 sono state acquistate 18.763 azioni ordinarie proprie, ad un prezzo medio unitario di euro 82,64096 per azione, per un controvalore pari a 1.550.592 euro.

Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti per il tramite dell'intermediario abilitato Intermonte SIM.

Al 21 novembre, in seguito a tali operazioni, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene in portafoglio 189.296 azioni ordinarie proprie, pari all'1,2337523% dell'attuale capitale sociale.

In Borsa, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per Sesa, che conclude in progresso dello 0,41%.


