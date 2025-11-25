Sesa, riepilogo sul buyback

(Teleborsa) - Sesa
ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 17 ed il 21 novembre 2025 sono state acquistate 18.763 azioni ordinarie proprie
, ad un prezzo medio unitario di euro 82,64096 per azione, per un controvalore
pari a 1.550.592 euro
.
Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti per il tramite dell'intermediario abilitato Intermonte SIM.
Al 21 novembre, in seguito a tali operazioni, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene in portafoglio 189.296 azioni ordinarie proprie, pari all'1,2337523% dell'attuale capitale sociale.
In Borsa, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per Sesa
, che conclude in progresso dello 0,41%.