Guidoio, round da 3,5 milioni di euro guidato da 360 Capital e Azimut

(Teleborsa) - Guidoio
, società che afferma di essere la prima autoscuola digitale in Italia, ha chiuso un round di seed da 3,5 milioni di euro
. L'operazione vede come investitori principali 360 Capital (tramite il fondo 360 Digitaly, sostenuto da CDP Venture Capital SGR con il Digital Transition Fund - PNRR) e Azimut Libera Impresa SGR (tramite i fondi Azimut Eltif - Venture Capital ALIcrowd III e IV).
Fondata nel 2023 da Lorenzo Mannari, imprenditore con esperienza nella digitalizzazione dei sistemi bancari, e supportata da Giuseppe Cavallaro, investitore seriale con una lunga carriera manageriale nel settore EdTech e un passato in McKinsey. Guidoio nasce con l'obiettivo di rivoluzionare il percorso per conseguire la patente B
. La startup propone un modello formativo pensato per i nativi digitali, digitalizzando ogni fase del processo: dall'iscrizione agli esami, fino alla gestione completa della burocrazia.
"La patente, oggi rappresenta indipendenza, lavoro, libertà - spiega Lorenzo Mannari, Co-founder & CEO
di Guidoio - La nostra ambizione è trasformare questo percorso in un'esperienza semplice, chiara e accessibile, in linea con le aspettative di una generazione che non accetta più burocrazia e opacità. È questo mix di esperienza, capitale e visione condivisa che ci permetterà di accelerare verso l'obiettivo di portare Guidoio in tutta Italia e costruire il nuovo standard per la mobilità digitale: più accessibile, più intelligente, più vicina alle persone".
Le risorse raccolte saranno impiegate in tre aree strategiche: sviluppo della crescita, potenziamento del prodotto e ampliamento del team. Dopo il successo ottenuto a Milano e Varese, dove oggi contano migliaia di studenti, da settembre Guidoio è attiva anche a Monza, Torino e Bologna. Guidoio punta a portare il proprio modello di autoscuola in oltre 30 città entro la fine del 2026
. Per sostenere questa crescita, la startup è alla ricerca di nuovi talenti: sono previsti 15 nuovi ingressi in ruoli chiave, che consentiranno di raddoppiare l'attuale team.
"Siamo felici di continuare a sostenere Guidoio, la prima autoscuola digitale in Italia. Dal nostro investimento all'inizio del 2024, l'azienda ha accelerato la sua crescita, sviluppandosi sul territorio e arrivando in diverse città italiane. Guidoio sta rendendo il percorso per la patente davvero digitale, accessibile e smart per le nuove generazioni e le loro famiglie", afferma Lucrezia Lucotti, Partner 360 Capital
.
"Investiamo in Guidoio per sostenere la digitalizzazione e il cambio di paradigma nel settore delle autoscuole - commenta Guido Bocchio, Head of Venture Capital di Azimut Libera Impresa - Guidoio sta attuando un vero e proprio cambio di paradigma nell'intero settore della formazione alla guida e sosteniamo con convinzione la visione del team che pone al centro le esigenze di flessibilità e trasparenza delle nuove generazioni, offrendo un'esperienza che parla il loro linguaggio".