Adaptronics, round da 3,15 milioni di euro guidato da 360 Capital

(Teleborsa) -, startup deep tech italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni elettro-adesive di manipolazione robotica per applicazioni industriali e spaziali, ha chiuso un. L'operazione è stata, società europea di venture capital. All'investimento ha partecipato anche Galaxia - il Polo di Trasferimento Tecnologico per l'Aerospazio - creato su iniziativa del Fondo Tech Transfer di CDP Venture Capital insieme a Obloo Ventures, già investitore nel round pre-seed nel 2023.Il capitale raccolto sarà impiegato per sostenere la crescita dell'azienda, potenziare la capacità produttiva e, consolidando la struttura organizzativa di Adaptronics.Fondata nel 2022 come, Adaptronics è nata dalla visione di Lorenzo Agostini (CEO), Camilla Conti (COO) e Rocco Vertechy (R&D Lead) con l'obiettivo di rivoluzionare il modo in cui i robot afferrano e interagiscono con gli oggetti, sia sulla Terra che nello spazio.Grazie alla sua, i robot riescono ad afferrare e muovere oggetti con estrema versatilità (abilitando una presa adesiva controllabile su oggetti delle più varie forme, dimensioni, materiali e con peso fino a diversi chilogrammi), maggiore rapidità (attivazione e rilascio in meno di 10 ms) e un'efficienza energetica senza precedenti (fino a 1000 volte più efficiente rispetto ai sistemi standard). Le applicazioni sono molteplici: dall'automazione industriale e il packaging, dove velocità e affidabilità sono fondamentali, fino allo spazio, dove la tecnologia permette operazioni in orbita come la rimozione dei detriti e la manutenzione dei satelliti."Questo round costituisce una tappa significativa per Adaptronics - afferma- Rappresenta un riconoscimento della fiducia degli investitori nella nostra visione di un'impresa deep-tech impegnata nello sviluppo di una tecnologia abilitante trasversale a diversi settori, e ci consente di accelerare il percorso di innovazione tecnologica, ampliare la nostra sede con un impianto pilota e favorire l'internazionalizzazione commerciale dei nostri prodotti"."Siamo entusiasti di sostenere Adaptronics e il suo eccezionale team all'incrocio tra materiali elettronici avanzati e sistemi automatizzati - aggiunge- Riteniamo che la soluzione elettro-adesiva di Adaptronics per la movimentazione di oggetti abbia il potenziale per ridefinire gli standard dell'automazione industriale"."Siamo molto soddisfatti di aver creduto sin dall'inizio in Adaptronics: la sua tecnologia proprietaria EAAL rappresenta un vero salto di paradigma nella manipolazione robotica, aprendo nuovi scenari applicativi concreti in settori sempre più cruciali, dall'automazione industriale allo spazio", dichiara