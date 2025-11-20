Goldman Sachs avvia la copertura su Poste Italiane

Poste Italiane

(Teleborsa) - Allunga il passoche tratta con un modesto progresso dell'1,30%, allineandosi alla buona performance registrata dall'intero listino.Gli analisti di Goldman Sachs hanno avvito la copertura sul titolo con giudizio "neutral". Il target price è stato fissato a 23 euro.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,33%, rispetto a -4,07% del).Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 21,04 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 20,91. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 20,83.