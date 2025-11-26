Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 25/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Piccolo passo in avanti per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un misero +0,27%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 58.333, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 57.287. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 59.379.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)