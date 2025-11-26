Milano 9:56
42.748 +0,11%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 9:56
9.629 +0,21%
23.520 +0,24%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 25/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Piccolo passo in avanti per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un misero +0,27%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 58.333, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 57.287. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 59.379.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
