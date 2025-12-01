Gentili Mosconi, TP ICAP Midcap alza target price con ritorno alla crescita organica

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 3,90 euro
per azione (da 3,40 euro) il target price
sul titolo Gentili Mosconi
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, confermando il giudizio
a "Buy
" visto l'upside potenziale del 22%.
Gli analisti scrivono che Gentili Mosconi è tornata a crescere organicamente nel terzo trimestre
. L'azienda ha inoltre presentato un'offerta per l'acquisizione del Lanificio Cesare Gatti, un'operazione che completerebbe l'integrazione verticale annunciata in occasione dell'IPO
. Questa strategia, in linea con le tendenze dei principali operatori del lusso, rafforza l'appeal del gruppo sia come partner chiave che come potenziale target per le maison del lusso che cercano di garantire la propria supply chain e la propria artigianalità.
TP ICAP Midcap fa anche notare che le dimensioni contenute di Lanificio Gatti (20-49 dipendenti), il posizionamento premium e la clientela di lusso offrono chiare sinergie
: cross-selling, know-how complementare (seta/stampa presso GM, cashmere/tessitura presso Gatti) e rafforzamento della catena del valore integrata.