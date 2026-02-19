Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 18:22
24.823 -0,30%
Dow Jones 18:22
49.427 -0,48%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,55%

Il FTSE 100 chiude a 10.627,04 punti

Londra mostra un frazionale ribasso dello 0,55% e archivia la seduta a 10.627,04 punti.
