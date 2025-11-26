Milano
17:35
43.130
+1,01%
Nasdaq
18:49
25.284
+1,06%
Dow Jones
18:49
47.535
+0,90%
Londra
17:35
9.692
+0,85%
Francoforte
17:35
23.726
+1,11%
Mercoledì 26 Novembre 2025, ore 19.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dell'1,36%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dell'1,36%
Ibex 35 termina le contrattazioni a 16.361,1 Euro
In breve
,
Finanza
26 novembre 2025 - 17.53
Madrid conclude in progresso dell'1,36%, archiviando la sessione a 16.361,1 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,39%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dell'1,27%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,39%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,26%
Argomenti trattati
Madrid
(107)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+1,36%
Altre notizie
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,36%
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,03%
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto 0%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,28%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (0%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,04%)
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto