Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 18:49
25.284 +1,06%
Dow Jones 18:49
47.535 +0,90%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dell'1,36%

Ibex 35 termina le contrattazioni a 16.361,1 Euro

Madrid conclude in progresso dell'1,36%, archiviando la sessione a 16.361,1 Euro.
