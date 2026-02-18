Milano 17:35
Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,81%
Parigi amplia la performance positiva dello 0,81% e chiude a 8.429,03 punti.
