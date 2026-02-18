Milano
17:35
46.361
+1,30%
Nasdaq
18:08
25.045
+1,39%
Dow Jones
18:08
49.864
+0,67%
Londra
17:35
10.686
+1,23%
Francoforte
17:35
25.278
+1,12%
Mercoledì 18 Febbraio 2026, ore 18.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,81%
Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,81%
Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.429,03 punti
In breve
,
Finanza
18 febbraio 2026 - 17.43
Parigi amplia la performance positiva dello 0,81% e chiude a 8.429,03 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,47%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,32%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,25%
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,43%
Argomenti trattati
Parigi
(187)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,85%
Altre notizie
Borsa: Avvio positivo per Parigi, in crescita (dello 0,01%)
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,61%
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,29%
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,68%
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,60%
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,27%
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto