Parigi: giornata depressa per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Retrocede il colosso degli alcolici, con un ribasso dell'1,89%.

L'andamento di Pernod Ricard nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario tecnico del produttore di vini e alcolici mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 78,75 Euro con area di resistenza individuata a quota 80,95. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 77,67.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
