Parigi: giornata depressa per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Retrocede il colosso degli alcolici
, con un ribasso dell'1,89%.
L'andamento di Pernod Ricard
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico del produttore di vini e alcolici
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 78,75 Euro con area di resistenza individuata a quota 80,95. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 77,67.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)